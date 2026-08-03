Viena mēneša laikā Amboseli dabas parka apkaimē Kenijā bojā gājuši 15 ziloņi, un izmeklēšanā secināts, ka visdrīzāk vainojami pesticīdi.
Desmit no šiem ziloņiem novērotas līdzīgas klīniskās pazīmes, tostarp daļēja paralīze, kas liedza piecelties kājās, pirms tie vienas līdz divu dienu laikā nomira. Pārējie pieci līķi bija pārāk sadalījušies vai tos apēduši maitēdāji. Gājis bojā viens pieaugušais tēviņš, pārējie bija mātītes vai mazuļi.
Laboratorijas pārbaudēs vairākos paraugos, kas ņemti no līķiem, konstatēts cianīds, paziņojis Kenijas Savvaļas dabas dienests. Ticama ir versija, ka ziloņi saindējušies, ēdot tomātus, kas migloti ar pesticīdiem. Pagaidām amatpersonas izslēgušas ļaunprātīgu rīcību. Cenšoties nomierināt sabiedrību, dienesta pārstāvji apgalvo, ka ziloņu apēstās toksiskās vielas nerada tiešu apdraudējumu cilvēkiem.
Amboseli ir slavens ar saviem ziloņu bariem un savannas ainavām, kur pāri robežai Tanzānijā redzams Kilimandžāro kalns. Šī ir pirmā reize vairāku desmitgažu laikā, kad šajā reģionā, kur veiksmīgi izdevies apkarot malumedniecību, reģistrēta tik liela mēroga ziloņu mirstība.
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