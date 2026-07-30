Jūlija nogalē klajā nācis Daces Judinas jaunākais romāns “Vajātājs”, aicinot lasītājus atkal sastapt detektīvsērijas “Izmeklē Anna Elizabete” varoņus. Grāmatas māksliniecisko noformējumu veidojis Arturs Nīmanis. Izdevējs – “Latvijas Mediji”.
Pirms piecpadsmit gadiem aizsāktā mūsdienu ironisko detektīvromānu sērija “Izmeklē Anna Elizabete” joprojām ir viena no lasītāju iecienītākajām. To apliecina gan izdotais eksemplāru skaits, gan vairākkārt atkārtotās tirāžas. Tikko iznākušais romāns “Vajātājs” ir sērijas 24. grāmata. 2026. gada rudenī gaidāma sērijas 25. grāmata.
Romānā “Vajātājs” slepkavību izmeklēšana savijas ar stāstu par vainu, sirdsapziņu un atriebību. Jauni noziegumi atklāj sen glabātus noslēpumus, atgādinot, ka no pagātnes nav iespējams aizbēgt. Jo tuvāk patiesībai nonāk Anna Elizabete, jo skaidrāk kļūst, ka lielākās briesmas slēpjas nevis redzamajā, bet cilvēku noklusētajā.
“Rakstniece Dace Judina ir valodas pavēlniece. Katrs vārds un teikums pārvēršas dzīvā gleznā. Plaša emociju buķete – skarbums mijas ar maigumu, bailes ar drosmi, necilvēcīgais ar cilvēcīgo. Vai vērts krāt miljonus un visu laiku baidīties – par sevi, biznesu, naudu? Vai dzīve ir tā vērta? Vai cilvēks var būt laimīgs, ja laime būs būvēta uz citu cilvēku ciešanām vai nelaimes?” pārdomās dalās literāte un pedagoģe Ruta Skrebele.
Savukārt zvērināts advokāts Egons Rusanovs grāmatu iesaka kriminālromānu un spriedzes cienītājiem, kurus saista cilvēka rakstura tumšās šķautnes. Viņš saka:
“Vajātājs nav ne maniaks, ne svešinieks. Tas nav stalkers ar telefonu, kas izseko sievieti. Tas ir spogulis.
Pagātne, kas atsakās palikt aprakta; sena muiža, kuras sienas atceras pārāk daudz; neredzami varneši, kuri izrīko cilvēkus kā lelles, sirdsapziņa un nepielūdzama, salta patiesība, kas panāk tos, kuri bija iecerējuši izsprukt.”
Dace Judina ir rakstniece, žurnāliste, redaktore un režisore, viena no visvairāk lasītajām latviešu daiļliteratūras autorēm. Kopš deviņdesmitajiem gadiem darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā. Intereses – literatūra, mūzika, teātris, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtu vēstures un radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra, dizains.
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Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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