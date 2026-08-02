Ganā sēro par šīs Rietumāfrikas valsts garākā cilvēka Sulemana Abdula Sameda aiziešanu mūžībā – 33 gadu vecumā un 223,52 cm metru garumā. It īpaši skumst Ganas ziemeļos viņa dzimtajā Gambagas ciematā.
Sameds nomira pirmdien slimnīcā, kur bija nogādāts, kad čūlas uz viņa kājām ieguva infekciju. "Ikviens zināja, cik viņš bija dāsns un laipns. Kopš viņa nāves brīža līdz pat šim brīdim daudzi cilvēki joprojām nāk uz māju, lai noskaidrotu, kas īsti notika," BBC Africa teic nelaiķa radinieks Sulemans Abduls Kuduss.
Vīrietim gigantisms tika diagnosticēts apmēram 20 gadu vecumā. Kad 2022. gada nogalē viņu izmērīja BBC, viņa augums bija 223 centimetri, un visticamāk pirms nāves viņš bija izaudzis vēl garāks.
Sameds bija iesaukts par Avuče (Awuche), kas hausu valodā nozīmē “ejam”. Viņš cieta no Marfāna sindroma komplikācijām – ģenētiska traucējuma, kas izraisīja ārkārtīgi garās ekstremitātes. Viņam bija grūtības samaksāt rēķinus par medicīnu, bet nesen Sameds atrada labdari Ganas prezidenta Džona Mahamas brāļa personā, kurš arī tikās ar Gambagas milzi.
Veiksmīgais uzņēmējs Ibrahīms Mahama piedāvāja segt viņa ārstēšanās izdevumus Tamales Universitātes slimnīcā un jūlija sākumā sniedza jaunāko informāciju par plānoto ārstēšanu. Tomēr pacientu glābt neizdevās, kaut gan ārsti teica, ka viņa organisms labi reaģējot uz ārstēšanu. Radinieks norāda, ka čūlas uz Avučes kājām nebija tieši Marfāna sindroma izraisītas, bet visticamāk veselības stāvokļa radīta komplikācija.
Avuče ne vienmēr bija bijis neparasti garš – tikai 22 gadu vecumā viņš sāka augt neparasti strauji. Tolaik viņš strādāja miesnieka veikalā Ganas galvaspilsētā Akrā, kad pirmo reizi sāka pamanīt izmaiņas.
"Es pamanīju, ka mana mēle mutē ir kļuvusi tik liela, ka nevarēju pareizi paelpot," viņš stāstīja BBC.
Pēc dažām dienām viņš saprata, ka visas pārējās viņa ķermeņa daļas sāk palielināties. Galu galā Avučem tika diagnosticēts Marfāna sindroms, kas skar saistaudus. Marfāna sindroms izraisīja arī viņa mugurkaula nedabīgu izliekšanos.
Pirms deviņiem gadiem garais augums piespieda viņu atteikties no sapņa kļūt par šoferi un atgriezties Gambagā. Slimība ierobežoja arī sociālo dzīvi. "Agrāk es spēlēju futbolu kā jebkurš cits jauns vīrietis, biju atlētisks, bet tagad nevaru noiet pat īsus attālumus," atzina Avuče.
Tomēr viņš saglabāja pozitīvu skatu uz dzīvi un baudīja savu negribēto slavenības statusu. Ģimene nolēmusi apbedīt Avuči Tamalē, nevis Gambagā, jo dzimto ciemu pretējā gadījumā pārplūdinātu sērotāji.
"Lai kurā valsts malā viņš atrastos, kad viņam jautāja, viņš teica, ka ir no Gambagas, un cilvēki zināja, ka tā ir vieta, no kurienes nāk garākais vīrietis. Tas deva kopienai identitāti, un arī pats viņš bija ļoti populārs," saka aizgājēja radinieks Kuduss.
Pasaulē garākais dzīvojošais cilvēks oficiāli ir 43 gadu vecais Sultans Kosens no Turcijas – 2,51 metrs. Savukārt visu laiku garākais cilvēks pasaules vēsturē, kura augums bija dokumentēts, ir Roberts Vadlovs (1918–1940) no ASV, kurš sasniedza 2,72 metrus.
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