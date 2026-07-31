Pašbraucošo automašīnu ieviešanas jautājumā Latvijai ir jābūt ambiciozākai, piektdien pēc Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš atzina, ka šajā jautājumā piekrīt ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) viedoklim.
Premjera ieskatā vajadzētu mazāku birokrātisko slogu un vairāk rīcības "riska elementa" virzienā tādā ziņā, ka Latvijai ir jābūt ātrai valstij. "Ejam ar priekšrocībām! Ejam ar to, ko lielas valstis nevar piedāvāt — ka mēs ar savu regulu izveidojam, piemēram, kādā no pilsētām tādu kā smilškasti, kurā varētu šie auto ražotāji vai autonomo braukšanas sistēmu ražotāji varētu tur ienākt un testēt reālā pilsētvidē, lai varētu pielāgot regulējumu visai Eiropas Savienībai," sacīja Kulbergs.
Viņš atzina, ka šodienas sēdē par šo jautājumu izcēlās diskusijas starp Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Tomēr Kulbergs izteica cerību, ka izdosies Latvijā vienoties par vajadzīgo regulējumu, jo tas pavērtu ļoti plašu iespēju loku.
Savukārt Valainis atklāja, ka Ekonomikas ministrija uzstāj, lai Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) tuvāko mēnešu laikā Latvijā ļautu izmantot ASV elektroautomobiļu ražošanas uzņēmuma "Tesla" FSD (Full Self-Driving) sistēmu ceļu satiksmē.
Valainis arī norādīja, ka minētā sistēma jau iepriekš ir testēta gan Rīgā, gan arī Igaunijā, kur jau ir atļauta sistēmas izmantošana. "Šajā gadījumā šī smilšukaste būtu visa Latvija," uz premjera teikto atsaucās Valainis.
Viņa ieskatā CSDD patlaban Latviju nostāda nekonkurētspējīgā situācijā pret kaimiņvalstīm. "Un mēs nevaram iet tālāk ar nākamā līmeņa tehnoloģiju attīstību, kamēr mums nav pirmais sistēmas akcepts," teica Valainis.
Pēc ministra teiktā, patlaban Latvijā sistēmas testos ir nobraukti jau aptuveni 12 000 kilometru bez nevienas kļūdas.
Igaunijā kopš šā gada maija jaunākās "Tesla" automašīnas var izmantot FSD funkcijas, taču vadītājam visu laiku jāuzrauga braukšana un jābūt gatavam nekavējoties pārņemt vadību.
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