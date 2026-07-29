Bezpilota sistēmu tehnoloģijas strauji maina moderno militāro vidi, tāpēc ir svarīgi, lai jaunieši jau skolas solā gūtu mūsdienām atbilstošas zināšanas un iemaņas, apmeklējot Jaunsardzes centru, trešdien norādīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā, vizītes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta bezpilota gaisa kuģu apmācības ieviešanas gaitai gan Jaunsardzes kustībā, gan valsts aizsardzības mācības kursa saturā.
Ministrs ar centra vadību pārrunāja sadarbību ar bezpilota sistēmu mācību centru "Drone House", kas nodrošina jaunsargu instruktoru kvalifikācijas ieguvi un profesionālo pilnveidi. Šī sadarbība sniedz iespēju instruktoriem iegūt mūsdienīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai tās tālāk nodotu jaunsargiem un skolēniem, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību.
Melnis norādīja, ka Jaunsardze un valsts aizsardzības mācība ir kļuvušas par pamatu sabiedrības noturības un valsts drošības stiprināšanai un, tās ne tikai ieaudzina jauniešos patriotismu un pilsonisko līdzatbildību, bet arī sniedz praktiskas prasmes.
Jaunsardzes centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Tās mērķis ir veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā un izpratni par to, tai skaitā stiprināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, attīstīt jaunatnes fizisko sagatavotību un visaptverošai valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas.
Tāpat centrs īsteno sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes kustības organizēšanas jomā kā Latvijā, tā arī starptautiski.
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