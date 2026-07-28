Aktrise un režisore Rēzija Kalniņa atzīst, ka tikai pēc laulības izjukšanas spējusi patiesi izvērtēt attiecības un ieraudzīt, kādā laulībā dzīvojusi, vēsta žurnāls "Una".
Aktrise stāsta, ka ilgstoši centusies atbilst pašas radītam priekšstatam par ideālu sievu. Viņa uzskata, ka pārāk ilgi dzīvojusi cenšoties izpatikt vīram, rūpējoties par viņu, gatavojot ēst un nekam neiebilstot, jo iedomājusies, ka tā sievai jāuzvedas.
Pēc Kalniņas teiktā, tieši laulībā piedzīvotais viņai ļāvis saprast, ka daudzus gadus dzīvojusi ilūzijās. Tagad viņa jūt, ka situāciju spēj ieraudzīt daudz skaidrāk un objektīvāk.
Aktrise atbalstu saņēmusi no resursu centra "Marta" psiholoģes. Sarunās ar speciālisti viņa sapratusi — līdzīgā situācijā atrodas ļoti daudz sieviešu.
Kalniņa norāda, ka konsultāciju laikā apzinājusies, cik izplatītas ir grūtības nospraust personīgās robežas, atpazīt atkārtojošos uzvedības modeļus sevī un attiecībās, kā arī tendence noliegt sevi un ļaut partnerim radīt šaubas par savu vērtību un pašapziņu. Viņas ieskatā tas daudzām sievietēm liek attālināties no savas būtības.
Plašāk lasiet žurnālā "Una".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu