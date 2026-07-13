Šomēnes Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau sesto reizi sāk konkursu "Eiropas Gada koks Latvijā 2026", lai turpinātu apzināt Latvijas kokus ar seniem, interesantiem, aizraujošiem stāstiem, iespaidīgiem izmēriem, ar nozīmīgu vietu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību saglabāšanā.
Pieteikšanās konkursam notiek, sagatavojot brīvā formā veidotu pieteikumu un tā pamatojumu, kurā norāda nepieciešamo informāciju, pievienojot divas fotogrāfijas. Informācija par koku jāiesūta e-pastā info@eiropasgadakoks.lv līdz 15. septembrim (informācija šeit).
Latvijas konkursa uzvarētāju noteiks sabiedrības balsojums, kas plānots šoruden. Uzvarētājs, kā ierasts, nākamgad piedalīsies Eiropas Gada koka konkursā. Pērn Eiropas Gada koks Latvijā bija Valdemārpils Elku liepa.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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