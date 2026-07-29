Aktieris Lauris Dzelzītis norāda, ka jau vairākus gadus apzināti izvēlējies distancēties no romantiskām attiecībām. Šobrīd viņš priekšroku dod mierīgai ikdienai, klusumam un iespējai dzīvot pēc saviem noteikumiem, raksta žurnāls "Ieva".
Dzelzītis atzina, ka ilgas pēc attiecībām viņam vairs neesot aktuālas. Viņaprāt, lai gan cilvēkiem ir dabiska vēlme būt kopā ar otru cilvēku, svarīgi ir izvērtēt, ko attiecības sniedz un ko tās prasa pretī.
Aktieris skaidroja, ka viņa dzīve jau šobrīd ir ļoti piepildīta ar dažādām iecerēm un nodarbēm. Starp tām ir restaurējami automobiļi, saimniekošana un dažādi darbi lauku īpašumā.
Viņš uzskata, ka daļa sieviešu sagaida, lai partneris viņas izklaidētu un rūpētos par interesantu kopā pavadīto laiku, taču viņam tas šķiet apgrūtinoši. Aktieris atzina, ka augstu vērtē cilvēkus, kuriem ir savas intereses, idejas un hobiji.
Atskatoties uz savu iepriekšējo pieredzi, Dzelzītis neslēpa, ka aptuveni piecus gadus apzināti izvēlējies neveidot romantiskas attiecības. Viņš norādīja, ka laiks, kad centies tās veidot, bijis viens no sarežģītākajiem posmiem viņa dzīvē.
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