"Kopā Latvijai" valdes loceklis par spiegošanu Krievijas labā sodīts ar piecu gadu cietumsodu

Bijušā Rēzeknkes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas "Kopā Latvijai" valdes loceklis Iļja Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" starpniecību, ar prokuroru noslēdzis vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar piecu gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz vienu gadu.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to ir iespējams pārsūdzēt desmit dienu laikā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka no šodienas Podkolzins vairs nav partijas "Kopā Latvijai" valdes loceklis.
Saskaņā ar apsūdzību Podkolzins ieguva un nodeva izlūkziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem Rīgas lidostas teritorijā un to izmantojumu, kā arī piekļuves kontroles un drošības procedūrām lidostā.
Viņš arī vāca un nodeva ziņas par valsts robežas un pierobežas infrastruktūras izbūvi, aizsardzības un militārās mobilitātes pasākumiem Krievijas pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā, kā arī konkrētiem Latvijas valstspiederīgajiem, informēja Valsts drošības dienestā (VDD).
TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka no Krievijas noplūdusī sarakste liecina par Podkolzina kontaktiem ar Sergeju Vasiļjevu, kurš krievu medijos sniedz intervijas kā "Baltijas antifašistu" vadītājs. Tajā minēts, ka Podkolzins 2023. un 2024. gadā vairākkārt devies uz Maskavu, kur ticies ar Vasiļjevu.
No raidījuma rīcībā nonākušajiem materiāliem izriet, ka Podkolzins, izmantojot segvārdu "Vadim Sedov",
nosūtījis informāciju par objektiem Rīgas lidostas teritorijā, tostarp angāriem un tajos notiekošajām kravām.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Podkolzins savulaik bijis Daugavpils domes deputāts, vadījis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību Krievijā, strādājis par ekonomikas atašeju Latvijas vēstniecībā, kā arī darbojies aviācijas nozarē.
VDD četras personas aizdomās par spiegošanu aizturēja šā gada janvārī, pamatojoties uz izmeklēšanā iegūtu informāciju, ka šie Latvijas iedzīvotāji sistemātiski un mērķtiecīgi vākuši dažāda veida izlūkziņas un nodevuši prokremliskajai noziedzīgajai organizācijai "Baltijas antifašisti", lai tās tālāk tiktu nodotas Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) un citām agresorvalsts institūcijām.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka Iveta Balode ieguva un noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" pārstāvim nodeva, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Balode esot Vasiļjeva sieva.
Savukārt Jevgenijs Okss, kurš strādā finanšu nozarē un esot tuvs Vasiļjeva draugs, apsūdzēts par to, ka vācis informāciju par divām personām. Viena no personām ir uzņēmējs, kurš pēc kara sākšanās Ukrainā regulāri ceļoja uz Krieviju, savukārt otra persona ir augsta līmeņa IT speciālists un pasniedzējs, kurš arī vairākas reizes ceļojis uz Krieviju.