Atjaunots "Prāta vētras" koncerta laikā sabojātais Liepājas stadiona "Daugava" segums, apliecina Liepājas Olimpiskā centra pārstāvis Mārtiņš Sīlis.
Viņš sacīja, ka pilnīga sabojātā zāliena atjaunošana vēl ir procesā. Ir atjaunots apakšklājs un zāles segums, taču vēl jāgaida, kad zāle ieaugs.
Darbus stadionā veica SIA "Grīnus". Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem Jānim Lagzdiņam piederošā uzņēmuma apgrozījums 2025. gadā bija 155 626 eiro, bet peļņa 34 544 eiro.
Jau ziņots, ka zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro.
Liepājas stadionā notika grupas "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laika apstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.
Izmaksas, kas saistītas ar zāliena atjaunošanu, iecerējis kompensēt grupas oficiālais tūres apdrošinātājs "Balcia". Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai augusta beigās futbolisti varētu atgriezties stadiona "Daugava" laukumā.
"Balcia" pārstāvji norādīja, ka, rīkojot tik vērienīgu pasākumu sporta stadionā, iespējamie riski tika izvērtēti jau iepriekš. Tomēr situāciju ietekmēja vairāku apstākļu kopums, tostarp intensīvie nokrišņi un stadiona laukuma vēsturiskās problēmas ar ūdens atteci.
Stadions "Daugava" kopumā var uzņemt ap 4000 skatītāju. Stadions atbilst starptautiskiem futbola normatīviem, tādēļ visbiežāk tiek izmantots futbola čempionātiem Liepājā. Pašlaik tā ir pamata mājas spēļu vieta futbola klubam "Liepāja".
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