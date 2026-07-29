1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” īpašajā raidījumā leģendārā dziedātāja Laima Vaikule atklāti stāsta par spožās karjeras otru pusi. Lai gan viņa savu dzīves ceļu izvēlētos vēlreiz, māksliniece neslēpj – panākumi prasījuši ļoti augstu cenu, atņemot laiku, ko vairs nav iespējams atgūt.
Uz jautājumu, vai, ja būtu iespēja, viņa vēlreiz izvēlētos kļūt par Laimu Vaikuli, kuru pazīst tūkstošiem cilvēku, dziedātāja atbild apstiprinoši: “Es tagad zinu, kāda dzīve man jau ir bijusi. Domāt par to, kā varētu būt citādi, nē. Labāk to, ko es jau zinu. Ja varētu atkārtot, labprāt.”
Tomēr viņa atzīst, ka slavas spožumam ir arī ēnas puse, jo visu savu dzīvi viņa ir atdevusi darbam. Nepārtrauktā koncertēšana un darbs atņēma Vaikulei iespēju būt līdzās saviem tuvākajiem brīžos, kurus vairs nav iespējams piedzīvot no jauna.
“Es neredzēju, kā mani suņi izaug, kā māsas bērni izaug, kā mamma paliek vecāka. To es visu pazaudēju,” saka dziedātāja.
Karjeras dēļ izjuka arī daudzas draudzības, jo, kā atzīst dziedātāja, attiecībām ir nepieciešams laiks.
Šīs pārdomas īpaši spilgti viņu sasniegušas laikā, kad viņa uzturējās Amerikā. Lai arī Vaikulei bijuši vilinoši profesionāli piedāvājumi, tostarp iespēja strādāt uz Brodvejas, viņa sapratusi, ka svarīgākais ir atgriezties mājās.
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