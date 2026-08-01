Holivudas zvaigzne Džordžs Klūnijs un viņa sieva, cilvēktiesību advokāte Amala Klūnija evakuējušies no sava īpašuma Francijas dienvidos, kuru apdraudēja meža un krūmāju ugunsgrēks.
Pāris pameta savas mājas netālu no Briņolas pēc tam, kad tuvumā izcēlās liesmas. Vēstījumā pilsētas mēram Klūniji norādīja, ka nezina, vai viņu māja paliks neskarta, taču apņēmās palīdzēt atjaunot vietējo kopienu neatkarīgi no iznākuma.
Izdeguši aptuveni 130 hektāri, evakuēti vairāk nekā 600 cilvēku, cietuši četri ugunsdzēsēji. Dzēšanas darbu priekšējās līnijās atrodas simtiem ugunsdzēsēju, kurus atbalsta ugunsdzēsības helikopteri.
Francija cīnās ar vienu no smagākajām meža ugunsgrēku sezonām pēdējo gadu desmitu laikā. Valstī lielākais ugunsgrēks dienvidrietumos jau iznīcinājis vairāk nekā 42 000 hektāru.
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