Kanālā "360TV" katru nedēļu skatāms žurnālistikas jomas profesionāļu veidots raidījums "Ziņneši". Šajā raidījumā aktuālāko informāciju iespējams uzzināt īsākā laikā, kas aizņemtākajiem var aiztaupīt laiku. Dažus žurnālistus kāds varbūt būs redzējis citos TV kanālos un raidījumos. Viena no šīm žurnālistēm ir Ramona Veckalniņa, kura iepriekš strādāja reģionālajā kanālā "ReTV", taču šobrīd pievienojusies "Ziņnešu" komandai. Daudz ceļojot pa reģioniem, Ramona ir redzējusi, kādas problēmas satrauc lauku iedzīvotājus. Pati nāk no Madonas, bet uz Rīgu atpakaļ doties negribētu. Sarunā ar žurnālisti Ramonu Veckalniņu par kodolīgām ziņām, problēmām reģionos, izvēli dzīvot ārpus Rīgas.
Kāds bija tavs sākums kanālā "360TV"?
Ramona Veckalniņa: Iepriekš strādāju "ReTV", tāpēc šī nebija mana pirmā pieredze TV žurnālistikā. Vienu dienu bija zvans no "Ziņnešu" producenta Ulda Āboliņa par to, ka top jauns raidījums. Bija aicinājums pievienoties komandai, tāpēc, ilgi nedomājot, piekritu. Es ļoti noticēju šī ziņu raidījuma idejai. "Ziņnešos" ir vienkārši stāsti, viegli saprotami. Man likās, ka Latvijā vēl nav bijuši raidījumi ar šādu konceptu.
Salīdzinot visiem pazīstamās TV3 un LTV1 ziņas, tad tās ir atšķirīgas no raidījuma "Ziņneši". Kā tu raksturotu, kas tās padara citādas?
Ziņas pasniedzam īsi, dinamiski, jo mūsdienu cilvēki ir ļoti aizņemti. Dienas ritms ir ļoti ātrs, tāpēc informācijai jābūt īsai, jo reizēm cilvēki negrib pavadīt stundu pie televizora ekrāna. Tās arī ir vienkāršā, saprotamā, cilvēcīgā valodā. Tā nav gudra runāšana tikai par to, kas notiek Saeimā, bet konkrēti skaidro, kā tas ietekmēs katru no mums. Mēs cenšamies būt klātesoši svarīgākajiem notikumiem kā žurnālisti. Šķiet, ka katru dienu atrodos kādā citā Latvijas vietā.