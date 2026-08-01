Kanālā "360TV" katru nedēļu skatāms žurnālistikas jomas profesionāļu veidots raidījums "Ziņneši". Šajā raidījumā aktuālāko informāciju iespējams uzzināt īsākā laikā, kas aizņemtākajiem var aiztaupīt laiku. Dažus žurnālistus kāds varbūt būs redzējis citos TV kanālos un raidījumos. Viena no šīm žurnālistēm ir Ramona Veckalniņa, kura iepriekš strādāja reģionālajā kanālā "ReTV", taču šobrīd pievienojusies "Ziņnešu" komandai. Daudz ceļojot pa reģioniem, Ramona ir redzējusi, kādas problēmas satrauc lauku iedzīvotājus. Pati nāk no Madonas, bet uz Rīgu atpakaļ doties negribētu. Sarunā ar žurnālisti Ramonu Veckalniņu par kodolīgām ziņām, problēmām reģionos, izvēli dzīvot ārpus Rīgas.

Kāds bija tavs sākums kanālā "360TV"?

Ramona Veckalniņa: Iepriekš strādāju "ReTV", tāpēc šī nebija mana pirmā pieredze TV žurnālistikā. Vienu dienu bija zvans no "Ziņnešu" producenta Ulda Āboliņa par to, ka top jauns raidījums. Bija aicinājums pievienoties komandai, tāpēc, ilgi nedomājot, piekritu. Es ļoti noticēju šī ziņu raidījuma idejai. "Ziņnešos" ir vienkārši stāsti, viegli saprotami. Man likās, ka Latvijā vēl nav bijuši raidījumi ar šādu konceptu.

Salīdzinot visiem pazīstamās TV3 un LTV1 ziņas, tad tās ir atšķirīgas no raidījuma "Ziņneši". Kā tu raksturotu, kas tās padara citādas?

Ziņas pasniedzam īsi, dinamiski, jo mūsdienu cilvēki ir ļoti aizņemti. Dienas ritms ir ļoti ātrs, tāpēc informācijai jābūt īsai, jo reizēm cilvēki negrib pavadīt stundu pie televizora ekrāna. Tās arī ir vienkāršā, saprotamā, cilvēcīgā valodā. Tā nav gudra runāšana tikai par to, kas notiek Saeimā, bet konkrēti skaidro, kā tas ietekmēs katru no mums. Mēs cenšamies būt klātesoši svarīgākajiem notikumiem kā žurnālisti. Šķiet, ka katru dienu atrodos kādā citā Latvijas vietā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē