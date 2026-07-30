Šodien siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens, informē AS "Rīgas siltums".
Pārbaudes laikā karstā ūdens nebūs Vecrīgā, Rīgas centrā, Ķengaragā, Dārzciemā, Dreiliņos, Pļavniekos, Purvciemā, Mežciemā, Teikā, Juglā, Čiekurkalnā, Sarkandaugavā, Mežaparkā, Grīziņkalnā, Brasā, Latgales apkaimē, Avotos, Rumbulā, Šķirotavā, Skanstē, Zaķusalā, Pētersalā un Andrejsalā.
Iedzīvotāju drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs, pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē līdz plus 45 grādiem, tāpēc karstā ūdens temperatūra tika pazemināta iepriekšējās dienas pēcpusdienā vai vakarā.
Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti siltumtīklu bojājumi.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2025. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. martam, bija 208,386 miljoni eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 20,6% un sasniedza 40,254 miljonus eiro.
Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 208,381 miljons eiro, kas ir pieaugums par 10,1%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 56,1% — līdz 35,081 miljonam eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% — Latvijas valstij, 2% — SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.
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