Melnajā jūrā pēc Ukrainas jūras dronu uzbrukuma nogrimis konteinerkuģis "Janina", kas pieder Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūras "Rosatom" kompānijai "Fesco", vēsta Krievijas mediji, atsaucoties uz "Rosatom" vadītāja Alekseja Ļihačova paziņojumu.
Viņš pavēstīja, ka kuģis nogrimis 1. augusta naktī Melnajā jūrā 130 jūdzes no Novorosijskas divu Ukrainas jūras dronu uzbrukuma rezultātā.
Visi 17 apkalpes locekļi tika izglābti.
"Rosatom" vadītājs apgalvo, ka tas bija parasts kuģis, kas pārvadāja civilās preces.
"Tas bija visparastākais konteinerkuģis, kas kuģoja starptautiskajos ūdeņos un pārvadāja civilās preces - sākot no saldētiem produktiem līdz būvniecības un apdares materiāliem. Šādu uzbrukumu nevar interpretēt citādi kā pirātismu un jūras laupīšanu," viņš paziņoja.
Kā raksta izdevums "Astra", konteinerkuģis "FESCO Janina" tika iekļauts uzņēmuma flotes sastāvā 2021. gada septembrī. Kuģa garums ir 142 metri, platums - 22 metri, ietilpība - 962 konteineri. Konteinerkuģa apkalpe ir 14 cilvēki.
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Ukraina uzbrukusi Krievijas loģistikas objektiem Krimā
Ukrainas bruņotie spēki naktī uz sestdienu uzbruka jūras bezpilota kuteru noliktavai, dzelzceļa tiltiem, Krievijas Melnās jūras flotes radioelektroniskās karadarbības vienībai un citiem ienaidnieka objektiem Krimā, ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs.
Uzbrukumos tika sagrauta jūras bezpilota kuteru noliktava Černomorskas rajonā.
"Noliktava tiek izmantota jūras bezpilota kuterus uzglabāšanai, sagatavošanai un tehniskajai apkopei, kurus ienaidnieks izmanto kaujas un speciālu uzdevumu veikšanai Melnajā jūrā," pavēstīja ģenerālštābs.
Turklāt tika sagrauts dzelzceļa tilts "Sivaš" Čongaras rajonā, kas savieno Hersonas apgabala pagaidu okupētās teritorijas ar Krimu, kā arī dzelzceļa tilts Vladislavovkas rajonā Krimā.
"Abi tilti ir svarīgi ienaidnieka militārās loģistikas elementi un tiek izmantoti personāla, ieroču, militārās tehnikas, munīcijas un materiāli tehnisko līdzekļu pārvietošanai starp pagaidām okupēto Krimu un citām militārām operāciju zonām Ukrainas dienvidos," norādīja ģenerālštābs.
Tika iznīcināta arī Krievijas Melnās jūras flotes radioelektroniskās izlūkošanas vienība Sevastopolē. Ukrainas spēki iznīcināja arī remonta bāzi Pervomaiskas rajonā Krimā, materiāli tehnisko līdzekļu noliktavu Podovas rajonā Hersonas apgabalā un pretinieka bezpilota lidaparātu noliktavu Tokmakas rajonā Zaporižjas apgabalā.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 447 620
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 447 620 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1470 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 231 tanku, 25 060 bruņutransportierus, 47 127 lielgabalus un mīnmetējus, 1980 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1527 zenītartilērijas iekārtas, 439 lidmašīnas, 354 helikopterus, 2097 sauszemes bezpilota sistēmas, 437 503 bezpilota lidaparātus, 5005 spārnotās raķetes, 34 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 128 497 automobiļus un autocisternas, kā arī 4484 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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