1188.lv sarunu cikla "Un tā tas sākās" viesojās influencere Intrisha. Sarunā viņa atklāj, ka pretēji sabiedrībā valdošajam uzskatam viņas popularitātes stāsts nesākās ar slavenajiem video par bedrēm.
“Visi saka, ka viss sākās no bedrēm. No bedrēm viss nesākās,” uzsver influencere. Viņa stāsta, ka jau iepriekš publicēja dažādus humoristiskus video, taču īsto atpazīstamību ieguva tikai tad, kad video par bedrēm sasniedza plašu auditoriju un cilvēki sāka viņu atpazīt arī uz ielas.
Intrisha atzīst, ka tieši šie mirkļi ikdienā lika saprast, ka viņa kļuvusi patiesi populāra. Vienlaikus viņa norāda, ka gadu gaitā ir ļoti mainījusies, tomēr daudzi skatītāji joprojām viņu uztver caur pirmo iespaidu, kas radies karjeras sākumā.
“Kad cilvēki pirmo reizi ieraudzīja manus video, es biju tāda viegla, stulba blondīne. Un tas iespaids daudziem ir palicis vēl joprojām,” viņa saka, piebilstot, ka, salīdzinot pirmos un jaunākos video, pārmaiņas ir acīmredzamas.
Runājot par savu saturu, Intrisha uzsver, ka viņas lielākā vērtība ir patiesums. Viņa neslēpj savas ikdienas pieredzes un uzskata, ka tieši šī atklātība piesaista auditoriju.
“Man šķiet, cilvēki skatās uz maniem video un redz manī to, ko viņi paši sev aizliedz – būt ļoti atvērtiem un godīgiem. Mēs visi mēģinām izskatīties ideāli citu acīs, es tā nedaru. Es vienkārši esmu patiesa,” saka influencere.
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