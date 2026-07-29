1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” viesojas rakstniece, ezotēriķe un sabiedrības dāma Elita Drāke. Gadu gaitā viņas jauneklīgais izskats ne reizi vien izraisījis diskusijas – izskanējušas gan runas par iespējamām plastiskajām operācijām, gan dažādām skaistuma procedūrām. Atklātā sarunā Elita skaidri pasaka, kā ir patiesībā.
Drāke atzīst, ka plastiskās operācijas nav viņas izvēle. Savu nostāju viņa skaidro ar medicīnisko pieredzi, jo savulaik strādājusi operāciju zālē un labi apzinoties anestēzijas ietekmi uz organismu.
“Es varu likt roku uz sirds – man ne tikai operācijas nav bijušas, man nav bijis neviena dūriena. Es neesmu bijusi pie kosmetologa desmit gadus. Es esmu pilnīgi pret,” viņa saka.
Tā vietā viņa izvēlējusies ieguldīt veselīgā dzīvesveidā. Ikdienā Elita nodarbojas ar jogu, vingrošanu, elpošanas praksēm, nūjo, brauc ar velosipēdu, ziemā slēpo un regulāri veic limfas stimulējošus vingrinājumus.
Ne mazāk svarīga viņas ikdienas sastāvdaļa ir pirts, kuru, kā pati stāsta, apmeklē jau kopš 18 gadu vecuma.
“Tā ir mana izvēle. Es to visu darīju nevis izskata dēļ, bet, lai neslimotu,” skaidro sabiedrības dāma. Elita uzsver, ka viņas mērķis nekad nav bijis apturēt novecošanu pavisam, bet gan saglabāt labu veselību un dzīves kvalitāti arī vēlākos gados.
Viņa piebilst, ka tieši medicīnas studiju laikā gūtā pieredze, redzot smagi slimus pacientus, mudinājusi viņu piekopt disciplinētu dzīvesveidu.
“Es sev nozvērējos – darīšu visu, lai nekļūtu par nastu savai ģimenei, cilvēkiem un valstij,” saka Drāke.
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