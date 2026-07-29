Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kopā ar savas partijas "Tautas kalps" parlamenta frakcijas vadītāju Dāvidu Arahamiju jūlijā nolēma īstenot daudzgājienu operāciju – vadošu amatu pārbīdes. Šoreiz tas novedis pie politiskās krīzes.

Viegli saskatāmais rotāciju mērķis – mainīt līdzsvaru nākamajās Ukrainas parlamenta un prezidenta vēlēšanās. Nekā jauna – ik reizi, kad prezidents Zelenskis īsteno kādu nepopulāru lēmumu par kādas personas pazemināšanu, viņš cenšas to ieslēpt citu augsta līmeņa kadru pārkārtojumu ķēdē, lai notikušo pasniegtu kā vispārēju sistēmas atjaunošanu. Tā bija 2024. gadā, kad milzu popularitāti guvušā Valērija Zalužnija atstādināšanu attēloja kā visas Ukrainas Bruņoto spēku sistēmas uzlabošanu. Atkārtošanās šādu kamuflāžu vairs nedara pārliecinošu, turklāt virkne personu nonākušas starp diviem krēsliem.

Trīs iemesli

Ne oficiāli paziņojumi, ne pieņēmumi nerada pilnīgu skaidrību par notikušo kadru pārbīžu galveno cēloni. Par vienu no iemesliem eksperti uzskata Aleksandra Poklada, tābrīža Ukrainas Drošības dienesta (UDD) priekšsēdētāja vietnieka, plašu ziņojumu prezidentam Zelenskim. Tas visdrīzāk skāra dažādu spēka struktūru pārstāvju iesaistību ne visai korektās darbībās. Uzreiz pēc ziņojuma sekoja dažādu spēka struktūru pārstāvju izsaukšana uz prezidenta ofisu Bankovajas ielā 11 "galvas mazgāšanai", kā arī pārkārtojumi viņu rindās.

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