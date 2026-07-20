Meža velšu sezona rit pilnā sparā, un visā Latvijā darbu sākuši ogu un sēņu uzpirkšanas punkti. Taču, lai arī par ogām un sēnēm šogad maksā vairāk, iepirktais apjoms ir krietni mazāks nekā citus gadus. 360 Ziņas devās uz Lejasciemu noskaidrot, kāds tam iemesls.
Ogu un sēņu uzpirkšanas punktā Lejasciemā rosība valda no agra rīta līdz pat tumsai. 360 Ziņas novēro, ka cits pēc cita ierodas vietējie ļaudis, lai nodotu mežā salasīto. Pēc iepriekšējiem gadiem, kad vairāki pieņemšanas punkti ogu trūkuma dēļ vispār netika atvērti, šogad melleņu raža atkal ir gana veiksmīga.
Ogotājs Ilgvars gan atklāj, ka nav viss tik vienkārši: “Tā jau īsti nav, ka tik ej un pasmel, ir vietas jāzina, bet izbradā jau arī daudzi, neesmu jau tomēr vienīgais.”
Melleņu iepirkuma cena šogad ir rekordaugsta – 3,80 eiro par kilogramu. Dabas velšu uzpircēja Dzintra atklāj, ka šis ir veiksmīgs gads visiem: “Šovasar ļoti labs bizness gan man, gan ogotājiem. Ir tādi cilvēki, kuri uzreiz atved piecas, sešas melleņu kastes, nu parēķiniet cik tas ir vienā dienā, bet viņi gandrīz katru dienu brauc.”
360 Ziņu sastaptā ogotāja Sandra neslēpj neslēpj – agrāk, kad veselība bija labāka, ar ogošanu mēnesī varējusi nopelnīt pat pusotru mēnešalgu: “Tā kā tam, kam nav naudiņa – mežā, uz priekšu. Man vedekliņa iet ar pusotru gadu mazu meitenīti mežā. Nu viņi spiesti, viņiem vajadzīga naudiņa.”
Gaileņu nodošana šobrīd gan ir mazāk izdevīga. Kopš sezonas sākuma to iepirkuma cena sarukusi uz pusi – līdz 2,50 eiro par kilogramu. Labākajās dienās uz pieņemšanas punktu atved vairāk nekā simts kilogramu gaileņu, bet melleņu apjoms sasniedz teju pus tonnu. Tomēr nav noslēpums – ogotāju un sēņotāju kļūst arvien mazāk.
Dzintra atceras: “Pirmos gados bija ļoti, ļoti daudz velosipēdistu un ar kājām gāja. Tagad man velosipēdists ir viens un gājēja nav neviena.”
Uz to norāda arī Baltijā viena no lielāko ogu un sēņu iepircēju SIA “Pharmeko Lettland” iepirkuma un pārdošanas menedžere Sigita Krusiete: “Punktos, kur agrāk varēja gūt tonnu, tagad nāk 500, 600 kilogrami. Un mēs arī to jūtam, ka meža velšu ievākšana vairs nav tik viegla kā agrāk.”
Tāpēc uzņēmums arvien vairāk iepērk arī kultivētās ogas – upenes, dzērvenes, krūmmellenes, aronijas un smiltsērkšķus. Arī šeit jūtams cenu kāpums – upenes šobrīd maksā gandrīz piecas reizes vairāk, nekā pirms dažiem gadiem – 2,65 eiro kilogramā. Cik naudas ziņā veiksmīgi mūsu ogotājiem un sēņotājiem būs tuvākie mēneši - nav zināms, jo iepirkumu cenas ir ļoti mainīgas, jo tās diktē situācija un raža citviet pasaulē.
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