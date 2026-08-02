Jāšaubās, vai Sabilē kāds iedomājās par "blackface". Kādas diskusijas par to raisījušās pasaulē?

Pēc Sabiles karnevāliskā gājiena Latvijas sociālajos tīklos sacēlās sašutuma vētra, politkorektāk domājošie pārmeta rasismu, pretējā nometne piesauca pat "Eiropas dzīvesziņu", vietējais kultūras nams atvainojās. Redzētais savā ziņā bija labi aizmirsts vecais – kādam tas atgādināja afrikāņu attēlus no bērnībā lasītās Zentas Ērgles grāmatiņas "Ieviņa Āfrikā" (1974), kur atainotā meitenīte tālajā Melnajā kontinentā sastopas gan ar savannas zvēriem, gan turienes bērniem. Tāpat kā banānus tolaik latvieši lielākoties bija redzējuši tikai Margaritas Stārastes zīmējumos, tā arī afrikāņus, bet priekšstati bija, un tie atspoguļojās šajā darbā.

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