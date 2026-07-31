Nacionālās aviokompānijas airBaltic nākotne ir Andra Kulberga valdības prioritāšu galvgalī. Šis laiks uzņēmumam ir īpaši būtisks, jo notiek darbs pie jauna biznesa plāna, kas arī definēs tālāko aviokompānijas dzīvotspēju. 360 Ziņas devās uz Ministru kabinetu, kurā apspriests Satiksmes ministrijas stratēģiskais plāns kompānijas nākotnei.
airBaltic savu darbību turpinās – to pēc vairāku stundu sapulces apstiprināja gan premjers, gan atbildīgās nozares ministrs. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis skaidro: ”airBaltic ir liela daļa ne tikai savienojamības ziņā, bet arī liela daļa no ekonomikas, kas ir ļoti būtiska. Tika pārrunāta arī šī loma, un ko tas nozīmē tautsaimniecībai kopumā.”
Ministru prezidents Andris Kulbergs neslēpj savu vilšanos, ka viņa valdībai ir atstāts tik smags mantojums “airBaltic” pārvaldīšanas jautājumos: “Diemžēl iepriekšējo valdību lēmumi ir noveduši pie tā, ka ir jāveic nopietnas pārrunas ar naudas devējiem. Visas šīs fundamentālās pārmaiņas vajadzēja veikt divus gadus atpakaļ. Lēmums piesaistīt 380 miljonus obligācijās bija liela kļūda, neveicot šīs vajadzīgās uzņēmuma pārmaiņas – finansiālās un stratēģiskās. Šobrīd tas notiek stipri par vēlu.”
Par ilgi apspriesto airBaltic biznesa plānu šodien netika lemts, bet joprojām centrālais uzdevums ir piesaistīt stratēģisko investoru nacionālajai aviokompānijai. airBaltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs uzskata, ka investoru izdosies atrast: “Pēc manas informācijas tā interese ir, viņa ir lielāka, nekā es biju cerējis. Tas liecina, ka šis aktīvs un šis uzņēmums ir pievilcīgs.”
Rihards Kozlovskis atklāj vairāk par nosprausto uzdevumu: “Mērķis ir nemainīgs - Latvija kā bāzes vieta un 25+1% saglabājams valsts īpašumā akciju veidā. Tas ir arī priekšnoteikums sarunām ar investoru.
Valdība pilnvarojusi Valsts kasi pārstāvēt Latviju airBaltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks 3. augustā. Uzņēmums šobrīd aktīvi meklē iespējas piesaistīt papildus finansējumu, un viens no veidiem, kā to varētu izdarīt, būtu piesaistīt naudu no obligāciju turētājiem.
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