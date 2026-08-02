Mobilitātes platformas "Bolt" kopbraukšanas pakalpojumus tagad ir iespējams pasūtīt ar populārā mākslīgā intelekta (MI) asistenta "ChatGPT" starpniecību. Šī integrācija padara "Bolt" kopbraukšanas pakalpojumus ērti sasniedzamus 900 miljoniem "ChatGPT" iknedēļas lietotāju visā pasaulē, informē uzņēmumā "Bolt".
"Bolt" ir pirmā kopbraukšanas platforma, kas savus pakalpojumus padarījusi pieejamus klientiem Eiropas Savienībā, Lielbritānijā, Šveicē, Norvēģijā, Ukrainā un Azerbaidžānā tieši ar pasaulē visplašāk izmantotā MI asistenta starpniecību.
Lietotāji var sazināties ar "Bolt" tieši "ChatGPT" tērzēšanas logā, kur iespējams uzreiz uzzināt aptuveno brauciena cenu, salīdzināt maršrutu iespējas un noskaidrot, pēc cik ilga laika ieradīsies vadītājs. Sarakstes laikā mākslīgais intelekts arī ieteiks ērtāko un piemērotāko iekāpšanas vietu, tādējādi samazinot vadītāja gaidīšanas laiku.
Kad klients ir gatavs doties ceļā, visas brauciena detaļas tiek automātiski pārnestas uz "Bolt" lietotni, kur klients pabeidz un apstiprina pasūtījumu. Tas nozīmē, ka brauciena pieteikšana un apmaksa, tāpat kā līdz šim, tiek pilnībā pabeigta "Bolt" lietotnē.
Šī integrācija ieviesta brīdī, kad mākslīgais intelekts kļūst par vadošo rīku, ar kura palīdzību cilvēki plāno un organizē savus braucienus. Kā liecina pētījumu kompānijas "Accenture" dati, 80% ceļotāju visā pasaulē savu braucienu vajadzībām jau šobrīd izmanto dažādus MI rīkus, un vairāk nekā puse no viņiem būtu gatavi pilnībā uzticēt ceļojumu plānošanu mākslīgajam intelektam.
"Cilvēki vairs neplāno savus vakarus, pārslēdzoties starp piecām dažādām lietotnēm. Liela daļa no šī procesa tagad notiek vienas sarunas ietvaros ar mākslīgo intelektu," norāda Kristīne Bezerra-Kjerulfa, "Bolt" kopbraukšanas biznesa vadītāja Latvijā. "Tā kā arvien vairāk mūsu ikdienas darbību pārceļas uz MI vidi, mēs uzskatām, ka arī brauciena izsaukšanai jābūt tikpat vienkāršai: pajautā, apskati cenu un dodies ceļā."
Sākotnēji norēķini par braucieniem joprojām tiks veikti caur "Bolt" lietotni, taču nākotnē uzņēmums plāno ieviest iespēju par braucieniem samaksāt tieši "ChatGPT" vidē, vienlaikus ņemot vērā katrā valstī spēkā esošos nosacījumus kopbraukšanas pakalpojumu pasūtīšanai.
"Bolt" rīks ir pieejams "ChatGPT" lietotņu veikalā (GPT Store).
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