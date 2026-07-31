Latvijas Radio žurnāliste veltījusi publikāciju 14. Saeimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijām un sarēķinājusi, ka nepilnu četru gadu laikā no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā miljons eiro – aptuveni 635 tūkstoši eiro izmaksāti mājokļa izdevumu segšanai, bet 428 tūkstoši eiro – transporta.
Saeimas frakcijas uzsverot, ka kompensācijas ir nepieciešamas, lai deputāti no visas Latvijas varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus vēlētājus, taču atzīst, ka sistēmu varētu pilnveidot. Bet ir eksperti, kas pauž – laikā, kad valstī tiek meklētas iespējas taupīt, politiķiem būtu jārāda priekšzīme un jāizvērtē arī pašu tēriņi.
Saeimas deputāta mēnešalga šogad ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir aptuveni 5,6 reizes lielāka par minimālo algu Latvijā un 2,4 reizes lielāka par vidējo algu valstī. Liela daļa cilvēku Latvijā ik dienu mēro desmitiem vai pat simtiem kilometru uz darbu vai īrē mājokli citā pilsētā. Šos izdevumus viņi lielākoties sedz paši, jo darba devējiem to apmaksāt likums neuzliek par pienākumu. Savukārt deputātiem noteiktos gadījumos transporta un mājokļa izdevumus kompensē no valsts budžeta. To gan paredz īpašs regulējums. Kompensācijas savulaik ieviestas, lai deputāti no attālākiem Latvijas reģioniem varētu strādāt parlamentā līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai tās apkārtnē. To maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīvesvietas – jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt. Kompensācijas vidēji mēnesī saņēmuši 48 deputāti no 100. No tiem transporta izdevumus kompensēja 43 deputātiem, bet mājokļa izdevumus – 28 deputātiem.
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