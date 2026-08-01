360TV raidījumā “Burku studijā!” diskusijā par attiecībām un vīrišķību Baiba Sipeniece-Gavare dalījās ar savu redzējumu par to, kā sievietēm iepazīt potenciālo dzīvesbiedru. Viņasprāt, cilvēka patieso dabu vislabāk atklāj nevis romantiski randiņi, bet sarežģītas situācijas.
Diskusijā Baiba Sipeniece-Gavare iesaka vairākus veidus, kā patiesi izzināt savu potenciālo partneri. “Aizej ar viņu pārgājienā, aizbrauc laivu braucienā. Trīs dienās tu par viņu zināsi visu. Arī par sevi. Jo ekstrēmāks ir gājiens, jo cilvēks paliek kailāks un parāda, kāds viņš patiesībā ir,” viņa saka.
Tomēr ar to viņas ieteikumi nebeidzas. Viņa atzīst, ka ir vēl viena metode, kas, viņasprāt, ļoti ātri atklāj cilvēka raksturu.
“Piedzirdi viņu. Lai viņš piedzeras kārtīgi. Kāds viņš būs dzērumā, tas arī diezgan daudz ko par viņu pateiks,” spriež Baiba, piebilstot, ka nereti cilvēks ikdienā var šķist gandrīz ideāls, bet alkohola reibumā atklājas pavisam cita personība.
Diskusijas laikā Baiba pauda arī viedokli, ka mūsdienās sievietes nereti pašas apslāpē vīriešu vēlmi būt džentlmeniem. Viņasprāt, daudzi vīrieši baidās izteikt komplimentus vai izrādīt uzmanību, jo nevēlas, lai viņu rīcība tiktu pārprasta.
“Saglabājiet sievišķību, nekastrējiet tos vīriešus,” aicina Baiba, uzsverot, ka savstarpēja cieņa un uzmanības apliecinājumi attiecībās joprojām ir nozīmīgi.
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