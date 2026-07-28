Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, informēja Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (TNA/LA).
Bērziņš norāda, ka postījumu apmērs katrā no šīm vietām ir atšķirīgs, četros ceļa posmos konstatēti stipri postījumi, daļai ceļa posmu postījumi raksturojami kā vidēji, bet daļai — kā nelieli.
"Šonedēļ sāksim ar mazāko bojājumu novēršanu, bet jaunnedēļ varētu noslēgt cenu aptaujas lielāku remontu veikšanai," informē Bērziņš.
Viņš informē, ka pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Dursupes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet pirmdien ūdens vairāk virzījās uz Stendes upi Ventspils novada virzienā.
Kā lielāko objektu, kas prasīs arī lielas diskusijas un finansējumu, Bērziņš min Dursupes dzirnavu dambi, kuru pagājušās pirmdienas naktī plūdi pārrāva. Ir vairāki faktori, kas liek izvērtēt dažādus rīcības scenārijus. Satraukumu izpelnījies viens no variantiem, ka dambi varētu nevis atjaunot, bet gan nojaukt, tādējādi atjaunojot Dursupes upes dabīgo gultni, tecējumu un zivju migrācijas ceļu. Tam iebilst vietējā kopiena, norādot, ka pazudīs ierastā Dursupes ciema ainava ar ezeru. Dambja atjaunošanai iebilst vides aizstāvji un arī normatīvais regulējums. Arī atjaunot aizsprostu var dažādi, tādēļ visus variantus vajag strukturēti izvērtēt, salīdzināt un apspriest ar vides un hidrobūvju ekspertiem un ar Balgales pagasta iedzīvotājiem, norāda Bērziņš.
Kā vēstīts, naktī no 20. jūlija uz 21. jūliju Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.
Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti desmitiem ceļu posmu, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala-Talsi. Applūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē.
Spēcīgās lietusgāzes vislielāko postījumu nodarīja ceļu infrastruktūrai. Pašvaldība lēš, ka izpostīto ceļu atjaunošana izmaksās aptuveni 1 miljonu eiro. Lai novērstu visus bojājumus valsts autoceļu tīklā Talsu apkārtnē, būs nepieciešams gandrīz pusmiljons eiro.
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