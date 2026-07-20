Uz pauzes nonācis latviešu uzņēmēja Viļņa Priedīša ambiciozais plāns par pasaules iekarošanu ar digitālu "pašizziņas un saderības" rīku "Matchful", kas solīja pēc zvaigžņu stāvokļa ikvienam piemeklēt ideālo partneri visdažādākajām dzīves situācijām. 

Vēl pērn Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nolēma šīs platformas attīstībai atvēlēt arī 123,5 tūkstošus eiro Eiropas fondu naudas, tomēr pašlaik digitālais savedējs vairs nedarbojas, izslēgta arī projekta mājaslapa.

"Tā ir liela, dziļa, globāla transformācija," pārtraukumu projekta attīstībā jūlija sākumā sociālajos tīklos raksturoja SIA "Matchful Partners" un vēlāk arī AS "Matchful Group" dibinātājs un vadītājs Priedītis. "Šobrīd šajā sakarā mēs esam arī paņēmuši nelielu pauzi, bet "nelielu" ir atslēgas vārds šajā teikumā." Uzņēmējs arī solīja atgriezties pie produkta izstrādes "jaunā kvalitātē" un ar "papildu idejām". Praksē šī pauze nozīmē, ka vairāk nekā pirms gada izveidotā astroloģijas un numeroloģijas algoritmos balstītā "Matchful" saderības un pašizziņas mobilā lietotne tāpat kā projekta mājaslapa vairs nedarbojas.

Nepiebūra investorus

"Tas ir saistīts ar to, ka mums pagaidām neizdevās piesaistīt investīcijas tā, kā tas bija plānots," "Latvijas Avīzei" situāciju skaidro Priedītis. 

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