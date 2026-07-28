Jaunā latviešu grupa "Spriegums" klausītājiem nodod savu pirmo oriģināldziesmu "Nesteidz prom" — vasarīgu stāstu par draudzību, jaunību un īpašo laiku pēc izlaiduma, kad dzīve vēl pārlieku nesteidzas un šķiet, ka visa pasaule ir priekšā.
Dziesma vēsta par vasaru pēc skolas absolvēšanas — laiku, kad vēl iespējams nesteidzīgi baudīt kopā būšanu ar draugiem, doties uz zaļumballēm, piedzīvot saullēktus un izbaudīt bezrūpīgos mirkļus, pirms katrs dodas savā dzīves ceļā.
Dziesmas mūzikas un teksta autors ir Emīls Kārlis Grīnbergs. Ieraksts tapis ROL ierakstu studijā, skaņu režisors — Edgars Roļskijs. Ieraksta tapšanā iesaistītie mūziķi: Markuss Jefremovs (vokāls, akustiskā ģitāra), Andrejs Vaičuks (sitaminstrumenti, bekvokāls), Undīne Jenča (basģitāra, bekvokāls), Emīls Kārlis Grīnbergs (taustiņinstrumenti, soloģitāra, bekvokāls), Edgars Roļskijs (bandžo).
Skaņdarba autors Emīls atklāj: "Man pašam šī dziesma ir par to sajūtu pēc skolas absolvēšanas, ko, manuprāt, piedzīvojis gandrīz ikviens. Tā ir sajūta, kad apzinies, ka tūlīt Tevi sagaida lielā, plašā dzīve, bet joprojām nepamet vēlme kaut uz brīdi paturēt bezrūpību, draugus un vasaras vakarus. Tieši tāpēc radās dziesmas nosaukums "Nesteidz Prom" — kā vēlēšanās, lai šis laiks tik ātri nepazūd."
Grupa "Spriegums" savu radošo ceļu sāka 2024. gada martā, un ar savu pirmo oriģināldziesmu iezīmē jaunu posmu grupas attīstībā, apliecinot vēlmi radīt pašu oriģinālmūziku, vienlaikus saglabājot sev raksturīgo skanējumu un enerģiju.
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