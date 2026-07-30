Skaistkalnes Romas katoļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā uzstādīts četru metru augsts mākslas darbs "Miera krusts", kas veidots no Krievijas un Ukrainas kara laikā savāktām šāviņu, raķešu un mīnmetēju atlūzām. Tā autors ir ASV dzīvojošais ukraiņu izcelsmes mākslinieks Sergejs Meļņikovs.
Kristus figūra veidota no vairāk nekā 20 000 autentisku kara metāla fragmentu, kas savākti dažādās Ukrainas vietās. Pēc autora ieceres neviens no tiem nav mehāniski pārveidots – katrs saglabājis formu, kādu ieguvis sprādziena brīdī. Figūra pārklāta ar augstākās proves zeltu, kas kristīgajā simbolikā apzīmē dievišķo gaismu, augšāmcelšanos un neiznīcību.
Savukārt pats krusts izgatavots no tērauda caurulēm, ko Ukrainas glābēji izcēluši no Krievijas raķešu uzbrukumos sagrautām daudzstāvu dzīvojamajām ēkām Harkivā un Odesā.
Autors uzsver, ka darbs nav iecerēts kā kara piemineklis, bet gan kā miera simbols. Viņa iecerē karā izmantotais metāls pārvērsts lūgšanas un cerības zīmē.
"Miera krusts" tapis laikā, kad karš Ukrainā joprojām turpinās, tādēļ tas nav veltījums pagātnei, bet aicinājums uz mieru nākotnē.
Pēc autora ieceres darbā apvienotas pareizticīgo, katoļu un protestantu garīgās tradīcijas. Tādēļ krusts nav adresēts vienai konfesijai, bet visai kristīgajai pasaulei kā vienotības simbols.
"Miera krusts" Latvijā nogādāts ar Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča svētību. Organizatori norāda, ka no Skaistkalnes sāksies šī mākslas darba starptautiskā misija, taču tieši Skaistkalne paliks vieta, kur tas pirmoreiz eksponēts Eiropā.
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