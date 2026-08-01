Sociālajos medijos plašu uzmanību izpelnījies Francijas ugunsdzēsēja publicēts video, kurā no pirmās personas skatpunkta redzama cīņa ar plašajiem meža ugunsgrēkiem Žirondas departamentā.
Video uzņemts pirmdien, ugunsdzēsēja darba laikā. Tajā redzami biezi dūmi, strauji izplatošās liesmas un glābšanas dienestu darbs, cenšoties ierobežot uguns izplatīšanos lauksaimniecības zemēs.
Pēdējās nedēļās Francijā izcēlušies vairāki plaši meža ugunsgrēki, kuru izplatību veicinājis ilgstošs karstums un sausais laiks. Uguns jau nopostījusi tūkstošiem hektāru teritorijas.
Ugunsgrēku dzēšanā iesaistītas gan glābšanas dienestu brigādes, gan aviācija, lai nepieļautu liesmu izplatīšanos līdz tuvējām apdzīvotajām vietām.
Francijas prezidents Emanuels Makrons aicinājis ugunsdzēsējus un citus dienestus "turēties stipriem", vienlaikus norādot, ka varasiestādes turpina darbu, lai savaldītu, pēc prezidenta teiktā, "bezprecedenta" ugunsgrēkus.
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