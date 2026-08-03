Latvijā uzņem apgriezienus graudu kulšanas sezona, un pilnā jaudā darbu sākuši arī graudu pirmapstrādes kompleksi. Nozares pārstāvji atzīst, ka kopumā šī gada raža solās būt labāka nekā iepriekšējās sezonās, tomēr situācija dažādos reģionos joprojām ir atšķirīga. Kamēr daudzviet zemnieki ir optimistiski, Kurzemē lietavu radītās sekas joprojām rada bažas, vēsta 360TV Ziņas.
Graudu pieņemšanas punktos jau ierodas pirmie zemnieki, kuri nokūluši ziemas miežus un rapšus. LPKS “LATRAPS” agronoms Rūdis Romanovs norāda, ka pagaidām ražas prognozes ir labas, taču daudz kas vēl būs atkarīgs no turpmākajiem laikapstākļiem: “Tas ir tikai pagaidām. Galvenais, lai nav lielu lietusgāžu, vēju un citu laikapstākļu, kas to ietekmētu.”
Arī biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons vērtē, ka situācija šobrīd ir cerīgāka nekā pērn. Viņš norāda, ka arī Latgalē sākusies kulšana, graudu mitrums ir piemērots un ražas kvalitāte pagaidām ir laba.
Tomēr ne visur aina ir tik pozitīva. Kurzemē ilgstošās lietavas būtiski apgrūtina ražas novākšanu – daudzviet lauki ir pārmitri, izveidojušās dziļas rises, bet labība sagūlusi veldrē.
Neraugoties uz atšķirīgajiem apstākļiem, zemniekiem optimismu vieš graudu iepirkuma cenas. Pēdējās nedēļas laikā tās pieaugušas par aptuveni 10%, kas nozīmē 20-30 eiro pieaugumu par tonnu.
Tomēr nozares pārstāvji uzsver, ka arī labāka cena pilnībā nekompensē iepriekšējo gadu zaudējumus un pieaugošās izmaksas.
“Pat ja šis gads beigsies pozitīvi, tas lielai daļai lauksaimnieku ļaus galvenokārt nosegt pagājušā un aizpagājušā gada saistības un uzkrātos parādus,” norāda Mārtiņš Trons.
Graudu novākšanas darbi turpināsies visu augustu un, iespējams, ieilgs līdz pat septembra vidum. Tikai pēc sezonas noslēguma būs iespējams pilnvērtīgi izvērtēt šī gada ražas apjomu un kvalitāti. Savukārt autovadītājiem šajā laikā jāievēro īpaša piesardzība, jo uz ceļiem arvien biežāk sastopama lauksaimniecības tehnika, kuras manevrēšanas iespējas ir ierobežotas.
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