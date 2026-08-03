Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju.
Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs.
Zelenskis paziņoja, ka šonedēļ notiks īpaša Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēde par Ukrainas gatavošanos ziemas sezonai.
Umerovs no 2023. līdz 2025. gadam bija Ukrainas aizsardzības ministrs, bet kopš 2025. gada jūlija Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs. Viņš aktīvi piedalījās Ukrainas sarunās ar ASV un Krieviju.
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Belgorodā deg augstskola, kur notikusi dronu izstrāde
Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, pirmdien platformā "Telegram" vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli.
Belgorodas "Telegram" kanāls "Pepel" vēsta, ka triecienā cietis augstskolas korpuss, kur notikusi dronu izstrāde un testi.
Ēka pilnībā sadegusi.
Par sprādzieniem Belgorodā vēsta arī Ukrainas kara monitoringa kanāls "Exilenova+".
Par to, ka uzbrukumā cietusi Belgorodas Tehnoloģiju universitātes ēka, liecina arī vietējo iedzīvotāju komentāri, norāda medijs.
Universitātes tīmekļa vietnēs bezpilota tehnoloģijas minētas kā viena no augstskolas specializācijām.
Potenciālajiem studentiem tiek piedāvāts apgūt specialitāti "Bezpilotu aviācijas sistēmu ekspluatācija" un iegūt kvalifikāciju "Bezpilotu lidaparātu operators".
"Pepel" svētdien ziņoja, ka pēc Ukrainas triecieniem Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam ievērojami krities ūdens līmenis ūdenskrātuvē.
Varasiestādēm nav izdevies apturēt ūdens aizplūšanu, un tā rezultātā ūdens līmenis ūdenskrātuvē nokrities līdz Severskijdoņecas upes dabīgajam līmenim.
Ukraina jūlijā veica divus triecienus Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam. Rezultātā sākusies intensīva ūdens aizplūšana.
Pēc dronu trieciena deg "Wildberries" noliktava Vladimiras apgabalā
Ukrainas dronu triecienā Krievijā Vladimiras apgabalā pirmdienas rītā cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas "Wildberries" noliktava, un pēc bezpilota lidaparātu trāpījuma tur izraisījies ugunsgrēks, vēsta Ukrainas mediji.
Informāciju apstiprināja arī uzņēmums un vietējās amatpersonas.
Cietis noliktavu komplekss Sobinkas rajonā, pavēstīja Vladimiras apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs.
Ukrainas kara monitoringa kanāls "Exilenova+" publicējis vietējo iedzīvotāju uzņemtus video, kuros redzams, kā no noliktavas ceļas dūmu mutuļi.
Kā norādīja Avdejevs, trieciena rezultātā nodarīti postījumi, izcēlies ugunsgrēks.
Ukraina sāka veikt dronu triecienus "Wildberries" noliktavām 18. jūlijā. Kopš tā laika cietušo "Wildberries" objektu skaits pārsniedzis 15.
"Wildberries" noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju, norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militārie analītiķi.
Platformā un tās loģistikas centros cita starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 181 dronu
Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi Ukrainai ar 181 dronu, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Pretgaisa aizsardzības spēki valsts ziemeļos, dienvidos un austrumos notriekuši 163 "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
Fiksēti 14 trieciendronu trāpījumi 13 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās divās vietās.
Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Doneckas apgabalā.
Lietuva izsaka protestu Krievijai par tās vēstniecības Kijivā bojāšanu uzbrukumā
Lietuva izsauca Krievijas pārstāvi, lai iesniegtu stingru protestu par plaša mēroga Krievijas uzbrukumu Kijivai, kurā tika bojāti civili mērķi, tostarp Lietuvas vēstniecība, paziņoja Lietuvas Ārlietu ministrija.
Tā informēja, ka protesta notā, ko ministrija iesniedza Krievijas pārstāvim, stingri nosodīts piektdienas vakara notikušais Krievijas uzbrukums, kā arī Lietuvas vēstniecības ēkai Kijivā nodarītie bojājumi un diplomātiskās pārstāvniecības darbinieku drošības apdraudēšana.
Lietuva notā norādīja, ka šādas darbības rupji pārkāpj 1961. gada Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām. Ministrija arī paziņoja, ka pēc zaudējumu novērtēšanas tā pieprasīs kompensāciju no Krievijas, un patur tiesības veikt citus pretpasākumus.
Parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Remiģijus Motuzs sacīja, ka uzbrukumu var uzskatīt par tīšu rīcību pret diplomātiskajām pārstāvniecībām, un ka Lietuvai tāpēc šis incidents jāapspriež ar saviem partneriem Eiropas Savienībā un NATO.
Ministrija atkārtoti pieprasīja Krievijai pārtraukt kara eskalāciju pret Ukrainu, izbeigt agresiju, izvest okupācijas spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un kompensēt Ukrainai nodarīto kaitējumu.