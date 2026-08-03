Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots svētdien Brazīlijā izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra titulu.
Pļaviņam un Fokerotam šis ir pirmais kopīgais "Elite 16" turnīru tituls, kā arī tas ir pirmais BPT augstākā līmeņa tituls kādam no Latvijas duetiem.
Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā bija izsēti ar otro numuru, finālā ar rezultātu 2-0 (21:17, 21:11) pārspēja francūžus Remī Basero/Kalvinu Ajē (3.).
Par uzvaru turnīrā latvieši tika pie 1200 ranga punktiem un 40 000 ASV dolāru lielas naudas balvas.
Pirms tam latvieši pusfināla spēlē ar rezultātu 2-0 (21:16, 28:26) pārspēja Austrijas pāri Timu Bergeru/Timo Hammarbergu (13.), bet Basero/Ajē ar 2-0 (21:12, 21:16) uzvarēja savus tautiešus Teo Rotāru/Arno Gotjē-Rā (8.).
Bronzu šajā turnīrā izcīnīja Rotārs/Gotjē-Rā, kuri austriešus uzveica ar 2-1 (18:21, 21:16, 15:13).
Pļaviņš/Fokerots turnīrā cīnījās bez zaudējumiem, uzvarot visās trīs apakšgrupas spēlēs un pēc tam arī četros izslēgšanas turnīra mačos.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās — "Challenge", trešās — "Futures" sacensības.
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