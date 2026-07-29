Eiropas Savienības (ES) sankcijām pakļautais veikalu tīkls "Mere" nevar turpināt darbu, formāli mainot zīmolu, jo visi tā aktīvi ir pakļauti iesaldēšanas pienākumam un sankciju regulējums aizliedz šādos gadījumos bez Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu, pavēstīja FID Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bērica.
FID informē, ka mērķētās finanšu sankcijas attiecinātas nevis uz zīmolu "Mere", bet gan uz juridiskajām personām, kas pārvalda veikalu tīklu ar zīmolu "Mere", jo to netiešais īpašnieks ir ES sankciju sarakstā iekļauta persona Sergejs Šnaiders. Latvijā veikalu tīklu "Mere" pārvalda SIA "Latprodukti" un ārvalsts komersanta "Valiente" filiāle Latvijā. Tā rezultātā visi aktīvi, kas ir šo juridisko personu īpašumā, kontrolē vai turējumā, tostarp pārdošanai paredzētās preces, ir pakļauti iesaldēšanas pienākumam.
Gadījumā, ja tiktu veikta formāla zīmola maiņa, pārdēvējot veikalus ar zīmolu "Mere" uz citu zīmolu, tas nemainītu apstākli, ka veikaliem ir piemērojami mērķēto finanšu sankciju ierobežojumi, jo to īpašnieks ir Šnaiders. Turklāt sankciju regulējums aizliedz bez iepriekšējas kompetentās iestādes, kas šai gadījumā ir FID, atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu attiecībā uz juridiskajām personām, kuras pakļautas sankciju ierobežojumiem.
ES sankciju regulējumā noteikts aizliegums apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet ar mērķētajām finanšu sankcijām noteiktos aizliegumus vai kuru sekas ir to apiešana, tostarp piedaloties šādās darbībās un necenšoties apzināti panākt minēto mērķi vai sekas, taču apzinoties to, ka līdzdalībai var būt minētais mērķis vai sekas, un pieļaujot šādu iespējamību.
FID skaidro, ka
sankciju apiešana vai sankciju apiešanas mēģinājums ir uzskatāms par sankciju pārkāpumu.
Sankciju apiešana, tostarp izmantojot citu juridisku personu vai zīmolu, ir aizliegta. Par mērķēto finanšu sankciju pārkāpšanu kriminālatbildība noteikta Krimināllikuma 84. pantā.
Šobrīd FID rīcībā nav informācijas par citiem veikalu tīkliem, kurus varētu ietekmēt 23. jūlijā papildinātie ES sankciju saraksti.
ES 21.sankciju kārtā iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" pārvaldītāja SIA "Latprodukti" īpašnieks, Krievijas uzņēmējs Šnaiders.
FID iepriekš skaidroja, ka sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem "Latprodukti" un "Valiente" filiāli Latvijā, kas pārvalda mazumtirdzniecības veikalu tīklu "Mere". Uzņēmumiem nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot ES sankciju ierobežojumus.
Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija 27. jūlijā brīdināja par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet ES sankcijas, kuru dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu "Svetofor" saistītie veikali "Mere".
Grupa varētu mēģināt apiet sankcijas ar zīmola maiņu, pirmdien brīdināja viceministrs Pauļus Petrausks. Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija pieļauj, ka "Mere" veikalus varētu pārdēvēt par "Ola".
"Svetofor Group" dibinātāji un līdzīpašnieki pārvalda vairāk nekā 2200 veikalu Krievijā un citās valstīs ar zīmoliem "Svetofor", "Mere" un "MyPrice".
Šnaiders ir iekļauts sankciju sarakstā, jo materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kuras grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
"Latprodukti" 2024. gadā strādāja ar 31,57 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 53% vairāk nekā 2023. gadā, taču uzņēmums cieta zaudējumus 71 841 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti. Kompānija "Latprodukti" reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 365 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums pilnībā pieder Serbijā reģistrētai kompānijai "SKTrade DOO Beograd", bet patiesais labuma guvējs ir Šnaiders.
Pēc "Firmas.lv" datiem, Latvijā ir 12 "Mere" veikali Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Tukumā, Valkā un Ventspilī.
Vienlaikus Šnaideram pastarpināti pieder Lietuvas "Valiente" filiāle Latvijā. Līdz 2025. gada 19. septembrim "Valiente", kas pārvaldīja "Mere" tīklu Lietuvā, piederēja pieciem Krievijas pilsoņiem, tostarp Annai Šnaiderei (66%), Rustamam Kiližekovam (15%), Andrejam Šnaideram, kurš ir Šnaidera brālis, (12%), Valērijam Jakovļevam (5%) un Andrejam Veikulainenam (2%). Taču portāls "Delfi.lt" 2025. gada oktobra vidū ziņoja, ka Krievijas pilsoņi "Mere" veikalu Lietuvā operatorkompānijas īpašumtiesības ir nodevuši Spānijā reģistrētam uzņēmumam.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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