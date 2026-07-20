Attīstības finanšu institūcija ALTUM paplašina uzņēmējdarbības zaļināšanas programmu, no šā gada 24. augusta atverot pieteikšanos valsts atbalstam energoefektivitātei ar kapitāla atlaidi Tukuma, Limbažu, Saulkrastu un Ogres novada mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU).
Pieteikumiem no minētās mērķa grupas ir prioritāte pirmās 60 darbdienas. Pēc tam uz atlikušo finansējumu varēs pieteikties MVU, kas strādā Rīgā un Pierīgā, kā arī lielie komersanti visā Latvijā. Kopumā programmas paplašinājumam pieejami papildu 7,8 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda resursiem.
Energoefektivitātes projektu īstenošanai uzņēmumiem būs pieejams "Altum" aizdevums attiecināmo izmaksu segšanai līdz vienam miljonam eiro vai "Altum" garantija līdz 80% no komercbankas aizdevuma attiecināmajām izmaksām, kā arī kapitāla atlaide līdz 30% no "Altum" aizdevuma vai bankas aizdevuma ar "Altum" garantiju. Kapitāla atlaides kopējais apmērs programmā var sasniegt līdz 300 tūkstošiem eiro vienai saistītu uzņēmumu grupai. Finansējums paredzēts nedzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai, energopārvaldības sistēmu ieviešanai, esošo iekārtu modernizācijai, energoefektīvāku iekārtu un tehnikas iegādei, atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī komercteritoriju inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izbūvei, ja tas veicina energoefektivitāti. "Programmas nosacījumi veidoti tā, lai uzņēmēji varētu īstenot gan ēku, gan iekārtu modernizācijas projektus, sasniedzot būtisku – vismaz 30% – enerģijas ietaupījumu. Aicinām uzņēmumus laikus gatavoties, veicot energoauditu ēkām, iekārtām vai procesiem, kurus plāno pieteikt atbalstam," mudina "Altum" uzņēmumu energoefektivitātes vadītāja Līga Mellēna.
"Šī gada sākumā beidzās pieteikumu pieņemšana Atveseļošanas fonda uzņēmumu energoefektivitātes programmā, kas notika 12 kārtās. Esam parakstījuši aptuveni 700 līgumus," ir gandarīta L. Mellēna, tiesa gan, atzīstot, ka interese par atbalsta instrumentiem varētu būt vēl lielāka. "Izplatīts ir uzskats, ka vecas industriālās ēkas nav vērts renovēt, jo tajās nav iespējams sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu, bet ventilācijas un apkures sistēmu modernizācija ir pārāk sarežģīta un dārga. Tomēr "Altum" atbalstītie projekti apliecina pretējo – pat pirms 40 vai 50 gadiem būvētas ēkas pēc renovācijas spēj samazināt enerģijas patēriņu par 30 līdz 60%, vienlaikus uzlabojot darba vidi, ēku funkcionalitāti un samazinot ikdienas uzturēšanas izmaksas."
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