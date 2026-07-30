Negadījums Tallinā notika krustojumā pie tirdzniecības centra "Kristiine". Ar tālvadības pulti vadāma automašīna šķērsoja stoplīniju pie luksofora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēju pārejas.
Tomēr tās operators nolēma turpināt kustību. Pa sabiedriskā transporta joslu braucošas automašīnas vadītājs nepamanīja transportlīdzekli citu automobiļu dēļ, un no sadursmes nebija iespējams izvairīties.
"Cilvēks automašīnā var nospiest bremzi. Ja rodas bīstama situācija, viņam ir iespēja apturēt automašīnu. Taču viņam nav jāizlemj, vai turpināt braukt. Par to atbild tikai tālvadības operators," skaidroja policijas operatīvās grupas vadītājs Janno Tobi.
"Atbildīgs par tālvadības automašīnu ir operators, kas to vada. Pat ja viņš atrodas citā ēkā un attālināti vada automašīnu, izmantojot tālvadības pulti vai kursorsviru, viņš tiek uzskatīts par vadītāju un ir atbildīgs, ja automašīna nonāk avārijā," sacīja apdrošinātāja "PZU" Igaunijas struktūrvienības Transportlīdzekļu apdrošināšanas nodaļas vadītājs Klods Kāziks.
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