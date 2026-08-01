Lielbritānijā par divus gadus vecās Izabellas Velšas slepkavību vainīga atzīta viņas māte Aleksandra Vokere un sievietes partneris Harisons Simpsons. Tiesa abus atzina par vainīgiem cietsirdīgā attieksmē pret bērnu, savukārt Simpsons atzīts par vainīgu arī meitenes seksuālā izmantošanā, vēsta ārvalstu mediji.
Tīsīdas Kroņa tiesā izskatītajā lietā noskaidrots, ka 2025. gada septembrī divus gadus vecā Izabella tika atrasta bezsamaņā savās mājās Tornabijā, taču nākamajā dienā viņa nomira. Pēcnāves ekspertīzē konstatēts galvaskausa lūzums, smags galvas smadzeņu bojājums un kopumā 21 kaula lūzums. Lūzumi gūti vairāku nedēļu garumā pirms nāves. Prokuratūra norādīja, ka bērns arī ticis seksuāli izmantots.
Tiesā izskanēja, ka vardarbība pret meiteni sākusies neilgi pēc tam, kad Vokere izveidoja attiecības ar Simpsonu.
Prokurors Ričards Raits tiesā sacīja, ka "vairākas nedēļas pret šo bērnu tika vērsta vardarbība, bet nāvējošā galvas trauma bija šīs vardarbības kulminācija".
Tiesas procesā noskaidrots, ka 11 dienas pirms meitenes nāves viņa jau bija nogādāta pie ģimenes ārsta un vēlāk slimnīcā ar lauztu kāju. Māte skaidroja, ka trauma gūta, kājai iesprūstot bērnu gultiņā. Mediķiem radās aizdomas par iespējamu vardarbību, bet bērns tika izrakstīts un atgriezās mājās.
Letālos ievainojumus meitene guva laikā, kad kopā ar viņu atradās Simpsons, kamēr Vokere pēc alkohola un narkotiku lietošanas atradās mājās augšstāvā.
Abi apsūdzētie savu vainu noliedza un tiesas laikā vainoja viens otru notikušajā. Simpsons atteicās atbildēt uz policijas jautājumiem un nesniedza liecības tiesā, savukārt Vokere izmeklēšanas laikā sniedza vairākas atšķirīgas notikušā versijas, vēlāk apgalvojot, ka uzskata — viņas draugs meitu ir izmantojis un pret viņu vardarbīgi izturējies.
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