Latgales rajona tiesa izskatījusi krimināllietu, kurā Oļegs T. apsūdzēts par to, ka publiski slavināja Krievijas Federācijas veiktos noziegumus pret cilvēci un mieru, kā arī attaisnojis kara noziegumus un PSRS īstenoto genocīdu.

Sarkana piecstaru zvaigzne, pie mājas uzstādīts monuments Daugavpils "atbrīvotājiem", pļaujmašīna Krievijas karoga krāsās, Georga lente un ieraksti sociālajā tīklā – to visu Ambeļu pagasta iedzīvotājs Oļegs T. bija izmantojis, lai attaisnotu PSRS, kā arī tās tiesību un saistību turpinātājas Krievijas Federācijas noziegumus pret cilvēci un mieru, tostarp pret Latviju, kuras pilsonis viņš ir, un tās iedzīvotājiem.

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