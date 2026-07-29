Vācijas galvaspilsēta Berlīne pamazām atgūstas no "šokējošā atsevišķā incidenta", kā amatpersonas dēvē sestdienas vakara terora aktu, kad 21 gadu vecais libāniešu cilmes Vācijas pilsonis Abduls Baluts ar autofurgonu ietriecās Berlīnes praida pasākuma dalībniekos Tīrgartenas rajonā un pēc tam uzbruka ar mačeti, nogalinot vienu un ievainojot 29 cilvēkus. 

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