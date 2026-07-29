Sociālajos tīklos regulāri raisās diskusijas par Rīgā ieviestiem dažādiem satiksmes organizācijas risinājumiem, kas skar gan autobraucējus, gan velosipēdistus, gan gājējus.
Sabiedrības viedokļi ir dažādi – gan atbalstoši, gan kritiski. Piemēram, TV raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots analizējis gājēju pāreju un satiksmes organizācijas izmaiņas Rīgā, Senču ielā. Agrāk šajā vietā bijusi regulāra gājēju pāreja pār četrām braukšanas joslām. Savukārt tagad ielas vidū izveidota gājēju drošības saliņa, sašaurinot joslas un uzstādot plastmasas stabiņus. Raidījuma komandai novērojot vietu aptuveni 15–20 minūtes, neesot fiksēts neviens gājējs, kas šo pāreju būtu izmantojis. Timrots vērsis uzmanību uz to, ka vienā ielas pusē atrodas kapi un pāris ēkas ar pagalmu. Savukārt šķērsojot ielu pa gājēju pāreju uz otru pusi, neesot izbūvēta atbilstoša gājēju infrastruktūra – iepretim atrodas sēta un būvdarbu zona, bet tuvākie vārti ved uz padomju karavīru kapiem.
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