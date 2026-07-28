Valsts vides dienests (VVD) konstatējis, ka Jelgavā, Driksas upē, ieplūduši naftas produkti, informē VVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska.
Izskatot iedzīvotāju sūdzību par iespējamu naftas produktu piesārņojumu Lielupes attekā Driksā, VVD veica pārbaudi. Apsekojot sūdzībā norādīto lokāciju, tika konstatēts, ka divās vietās, kur iztek lietus kanalizācija, ūdenī redzama naftas produktiem raksturīgā plēve.
Piesārņojums konstatēts aptuveni 50 kvadrātmetru platībā. Lai to ierobežotu un savāktu, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ūdenī tika izvietotas absorbējošas bonas.
Pamatojoties uz aizdomām, ka Driksas upes ūdens varētu būt piesārņots ar naftas produktiem, paņemti ūdens paraugi un nogādāti laboratorijā testēšanai. Vadoties pēc pilsētas lietus kanalizācijas trases shēmām, konstatēts naftas produktu piesārņojuma iespējamais avots.
VVD sadarbojas ar Jelgavas pašvaldības iestādi "Pilsētsaimniecība", Jelgavas pašvaldības policiju un VUGD un turpina noskaidrot lietas faktiskos apstākļus.
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