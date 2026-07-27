1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” viesojās rakstniece, ezotēriķe un sabiedrības dāma Elita Drāke. Šobrīd viņa ir viena no atpazīstamākajām personībām pašizziņas un garīgās izaugsmes jomā Latvijā, taču līdz plašākai atpazīstamībai viņa nonāca pakāpeniski.
Atskatoties uz savu ceļu, Drāke stāsta, ka par pirmo nozīmīgo pavērsienu kļuva dalība konkursā “Miss Elegance” 1999. gadā. Pieteikšanās konkursam bijusi apzināta – pēc atgriešanās no Indijas viņai bijis svarīgi dalīties ar to, ko bija iemācījusies par garīgajām praksēm, jogu un veselīgu dzīvesveidu.
Konkursa laikā Drāke sāka sniegt intervijas un arvien biežāk nonāca mediju uzmanības lokā. Drīz pēc tam viņa sāka strādāt par preses sekretāri muzikālajā centrā “Vernisāža”, kur ikdienā sadarbojās ar žurnālistiem un organizēja pasākumus.
Lai gan popularitāte pieauga pamazām, pati to sākumā nemaz neesot apzinājusies. Tomēr pienāca brīdis, kad kļuva skaidrs, ka viņas vārdu zina teju ikviens.
“2000. gadā es biju piektais populārākais cilvēks Latvijā,” atklāj Drāke, atceroties laiku, kad viņas ikdiena bija piepildīta ar intervijām, fotosesijām un publiskiem pasākumiem.
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