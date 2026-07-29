Dziedātāja Dārta Stepanova izdod jaunu singlu "1001 nakts" — juteklisku un noslēpumainu dziesmu par sajūtām, kuras ne vienmēr iespējams nosaukt vārdā. Laikmetīgs popmūzikas skanējums tajā savijas ar austrumnieciskiem motīviem, aizvedot klausītāju muzikālā ceļojumā starp sapni un īstenību.
Dziesmas mūzikas autors un producents ir Artūrs Palkevičs, savukārt vārdus Dārta radījusi kopā ar Ivetu Priedi. Ieraksta tapšanā piedalījusies arī YDJ radošā komanda — producenti Lotars Lodziņš un Jānis Kalve. Dziesma izdota sadarbībā ar izdevniecību "MicRec", bet tās teksta video veidoja "Dween Production".
"Dziesma ir par to, ko mēs jūtam, bet ne vienmēr spējam nosaukt vārdā. Dažkārt viena nakts var šķist bezgalīga, bet viena sajūta sevī var ietvert veselu pasauli. Austrumnieciskās noskaņas rada asociācijas ar tālām zemēm, zvaigžņotām debesīm un seniem stāstiem, kuros mīlestība, ilgas un liktenis savijas vienā veselumā," par dziesmu stāsta Dārta.
"1001 nakts" iezīmē nākamo pieturpunktu Dārtas individuālā muzikālā rokraksta meklējumos. Iepriekš viņa sevi apliecinājusi popmūzikas un etnomūzikas žanrā, sadarbojoties ar grupu "DAGAMBA", komponistu Valteru Pūci un perkusionistu Mārtiņu Miļevski.
Šobrīd Dārtas dzīve rit starp Latviju un Lielbritāniju. Londonā viņa turpina studijas mūzikas menedžmentā un uzkrāj pieredzi, kas palīdz arvien skaidrāk iezīmēt viņas turpmāko radošo ceļu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu