Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava trešdien intervijā Latvijas Radio teica, ka prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi.
Politiķis atzīmēja, ka pēc gadījuma Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, policijas Dienvidkurzemes iecirkņa vadībai pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm Dombrava secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības, piemēram, ka policijas darbiniekiem, kas ikdienā nēsā ieroci un braukā ar dienesta auto, katru rītu jāveic alkohola testi. Savukārt premjers Andris Kulbergs intervijā "TV3" trešdien sprieda, ka tāds gadījums kā Priekulē ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu