360 kanāla raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Magone Liedeskalna lutina sevi ar īstu skaistuma dienu. Pēc matu laminēšanas viņa ne vien priecājas par jaunajām pārvērtībām, bet arī dodas saņemt īpašu pārsteigumu, ko sarūpējusi draudzene.
Pēc procedūras Magone nespēj noslēpt sajūsmu par rezultātu. Pati sevi viņa apber ar komplimentiem, sakot, ka tagad viņa izskatās gluži kā “rozes zieds”, nevis vientuļa magone laukā. Pozējot bildēs, ko uzņem draudzene, Magone atzīst, ka jūtas pavisam citādi.
Ar to skaistuma diena nebeidzas. Draudzene Magoni aizved pie sev labi zināma kosmētikas zīmola, kur viņu sagaida vēl viens pārsteigums – iespēja izvēlēties produktus, kas ikdienā noderēs un palīdzēs justies vēl skaistākai.
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