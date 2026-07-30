Polijā pēdējā laikā notikuši vairāki plašu ievērību ieguvuši incidenti, kuros poļi uzbrūk valstī dzīvojošajiem ukraiņiem. Šādu incidentu vidū ir gan verbāla vardarbība, gan arī fiziski uzbrukumi. Agresijas kāpumu uzrāda arī Polijas policijas sniegtā informācija. Lai arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Polija uzņēma lielu skaitu ukraiņu bēgļu, kā arī sniedza Kijivai ievērojamu militāro palīdzību, pēdējā laikā abu kaimiņvalstu attiecībās vērojams saspīlējums, ko kurina arī radikāli labējo politiķu un Krievijas izplatīta dezinformācija.

Prezidentu aicina neklusēt

Agresijas uzplūdus pret ukraiņiem otrdien nosodīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņa komentāri izskanēji pēc tam, kad svētdien trīs poļi Varšavā piekāva kādu ukraini un viņa draudzeni. Divus uzbrucējus izdevies aizturēt. "Ikviens, kas veic šādas pretīgas darbības, rīkojas tieši pret Polijas interesēm," valdības sēdē paziņoja Tusks. "Jūs darbojaties pret Poliju, par labu Krievijai un par labu poļu un ukraiņu nacionālismam," piebilda premjers, aicinot valsts prezidentu Karolu Navrocki, kurš vēlēšanās pērn bija nacionāli konservatīvo spēku kandidāts, "neklusēt" par šo problēmu.

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