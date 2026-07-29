Naudas pelnīšana Krievijā liegusi Itālijas futbola zvaigznei Andrea Pirlo kļūt par valstsvienības galveno treneri.

Kamēr Vācijā un Francijā ir atrasti un jau apstiprināti zvaigžņoti izlašu treneri, attiecīgi Jirgens Klops un Zinedins Zidāns, tikmēr Itālijas futbolā joprojām valda pamatīga krīze un viņu izlase jeb "Azzurri" joprojām ir bez vadoņa.

Pēc tam kad Itālija trešo reizi pēc kārtas nespēja kvalificēties Pasaules kausa finālturnīram, atkāpās ne tikai tā brīža izlases galvenais treneris Dženāro Gatuzo, bet arī Itālijas futbola federācijas (FIGC) vadība. 

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