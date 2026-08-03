Nauru, vienas salas valsts Klusā okeāna vidienē, ir oficiāli pārdēvējusies par Naoero Republiku. Nosaukuma maiņu 31. jūlijā apstiprināja prezidents Deivids Adeangs pēc tam, kad parlaments maijā pieņēma attiecīgus konstitūcijas grozījumus.
Naoero ir salas pamatiedzīvotāju lietotais nosaukums, savukārt Nauru bija tā koloniālā “modifikācija”. Valdība atteicās no plāniem rīkot referendumu, uzskatot Naoero par tautas jau esošo identitāti, nevis jaunu nosaukumu, kam būtu nepieciešams sabiedrības akcepts.
Oficiālais saīsinātais nosaukums tagad ir Naoero, valsts kods ir NRO, pilsoņi tiek dēvēti par dei-Naoero. Apvienoto Nāciju Organizācija oficiālu paziņojumu par izmaiņām saņēma 26. jūnijā un sākusi atjaunināt oficiālos ierakstus.
Pārdēvēšana ir saistīta ar nauruiešu valodas (jeb dorerin Naoero) saglabāšanu. UNESCO šo valodu klasificē kā nopietni apdraudētu, ar ļoti ierobežotu pēctecības nodošanu starp paaudzēm. Naoero ir aptuveni 12 000 iedzīvotāju, tās platība ir tikai aptuveni 21 kvadrātkilometrs pasaulē – trešā mazākā valsts pasaulē aiz Vatikāna un Monako.
Valsts kā valūtu izmanto Austrālijas dolāru, politiskā sistēma ir parlamentāra republika, kurā prezidents pilda gan valsts, gan valdības vadītāja funkcijas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu