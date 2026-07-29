ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija otrdien iekļāva humanoīdu un četrkājainos robotus to preču un uzņēmumu sarakstā, kas valsts drošības apsvērumu dēļ pakļauti importa aizliegumam.
Vairums ASV pārdoto humanoīdu robotu tiek ražoti ārvalstīs, galvenokārt Ķīnā.
ASV Federālā sakaru komisija (FCC) otrdien norādīja, ka sarakstā ir iekļautas "modernas robotizētas ierīces".
Sarakstā jau ir iekļauti noteikti dronu veidi, kā arī Ķīnas uzņēmumi "Huawei" un "China Telecom", un tagad tajā ir iekļauti arī tā saucamie mobilie roboti jeb roboti, kas imitē cilvēku un dzīvnieku gaitu, stāvot uz divām vai četrām kājām.
Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz Baltā nama sasauktās darba grupas secinājumiem, kas norādīja, ka ārvalstīs ražotie roboti var radīt kiberdrošības risku, kas apdraud kritiskās infrastruktūras un ASV iedzīvotāju drošību.
Tomēr Pentagons un Iekšzemes drošības departaments var piešķirt atbrīvojumus.
Lielākā daļa humanoīdu robotu šobrīd tiek izmantoti rūpnieciskām vajadzībām ierobežotās telpās, piemēram, automobiļu rūpnīcās vai noliktavās.
Lēmums attiecas tikai uz jauniem modeļiem, nevis uz tiem, kas jau ir pārdoti vai atļauti ASV, un tas pieņemts, ņemot vērā Trampa administrācijas centienus veicināt vietējo ražošanu.
FCC sarakstam pievienojusi arī ārvalstīs ražotus invertorus jeb ierīces, kas, cita starpā, pārveido no baterijām vai saules paneļiem iegūto līdzstrāvu par maiņstrāvu, ko var izmantot elektrotīklā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu