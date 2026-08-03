Pēc vairākiem plaši apspriestiem incidentiem Rīgas centrā un pieaugošām diskusijām par drošības situāciju Latvijas Aizsargu organizācija sākusi vakara patruļas galvaspilsētā. Organizācija uzsver, ka tās mērķis nav aizstāt Valsts policiju, bet gan būt klātesošiem publiskajā telpā un ziņot atbildīgajiem dienestiem par iespējamiem pārkāpumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Patruļa sākās Bastejkalnā, kur organizācijas pārstāvji devās vakara apgaitā, lai uzraudzītu sabiedrisko kārtību. Latvijas Aizsargu organizācijas priekšnieks Gatis Ulmanis uzsver, ka iniciatīva nav vērsta pret kādu konkrētu sabiedrības grupu.
"Skatāmies, lai vispār nebūtu nekādu pārkāpumu un netiktu traucēti cilvēki, kuri atpūšas parkos. Runa nav par to, ko pēdējā laikā īpaši akcentē sociālie tīkli. Runa ir par cilvēcisko faktoru – mēs negribam, lai cilvēkiem tiktu traucēts justies ērti un droši," saka Gatis Ulmanis.
Organizācijas pārstāvji norāda, ka patruļu dalībniekiem nav tiesību izmantot spēku vai pildīt policijas funkcijas. Viņu uzdevums ir novērot situāciju un nepieciešamības gadījumā informēt atbildīgos dienestus.
Aptuveni divu stundu ilgās apgaitas laikā būtiski pārkāpumi netika konstatēti. Patruļas dalībnieki vien dažiem cilvēkiem atgādināja, ka parkā smēķēt ir aizliegts.
Savukārt Valsts policijas priekšnieks šādas Latvijas Aizsargu organizācijas patruļas vērtē reizē gan piesardzīgi, gan optimistiski.
"Pilsoniskā iniciatīva ir atbalstāma, bet tai jānotiek likuma robežās," norāda Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš piebilst, ka, kamēr šādas aktivitātes norit miermīlīgi un nerada konfliktus, tajās nav saskatāms nekas nosodāms.
Latvijas Aizsargu organizācija plāno patruļas turpināt regulāri. Nākotnē tās paredzētas ne tikai Rīgas centrā, bet arī citās apkaimēs, tostarp Sarkandaugavā un Ķengaragā.
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