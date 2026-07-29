Piketā pie Brīvības pieminekļa pulcējas līdz 200 nevalstisko organizāciju atbalstītāju.

Trešdienas vakarā Rīgā pie Brīvības pieminekļa pulcējās ap 150 līdz 200 nevalstisko organizāciju (NVO) atbalstītāju, liecina Valsts policijas aplēses.
Sanākušie līdzi paņēmuši plakātus "Par Saeimu, kas tur savu vārdu", "Tikai autoritārismā pilsoniskā sabiedrība ir slikta", "Kam bail no pilsoniskās sabiedrības?", "Saki nē urbanizācijai, dombravizācijai, puntulizācijai, kulbergizācijai" un citus. Vairāki dalībnieki pēc organizatoru aicinājuma ģērbušies melnā. Pasākumā bija redzami arī karogi un cita atribūtika, kas pauda atbalstu palestīniešiem.
Piketētāji izsauca dažādus saukļus, piemēram, "Represijas valsti neglābs", "Deputāti, kā tad tā, kur ir demokrātija?", "Kulberg, šis nav "cool"", "NVO stiprina, koalīcija posta".
Pasākuma norisi uzrauga kārtībsargi. Piketa laikā notika vārdu apmaiņa starp dalībniekiem un jauniešu grupu. Diviem jauniešiem uz ķermeņa bija uzraksts "Latviju latviešiem", savukārt uz plakāta bija lasāms sauklis "Pietiek finansēt imigrantu izklaides". Šī cilvēku grupa pameta notikuma norises vietu pēc atkārtotiem policijas aicinājumiem. Valsts policijā aģentūrai LETA informēja, ka pasākuma laikā nevienai personai nav piemērots nekāds soda veids.
Pasākumā piedalījās vairāki "Progresīvo" deputāti, kā arī NVO pārstāvji, tostarp organizācijas "Centrs Marta" interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite, kas šoruden kandidēs 15. Saeimas vēlēšanās no partiju apvienības "Jaunā Vienotība" saraksta.
Piketu "Rokas nost no pilsoniskās sabiedrības" rīko ar partiju "Progresīvie" saistītā jaunatnes organizācija "Protests".
"Protests" norāda, ka NVO aizpilda "politikas caurumus", kurus valsts pārvalde viena pati nespēj aizpildīt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, rūpju kultūras, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās.
Organizācijas ieskatā, pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma, paužot viedokļus un kritiku, kā arī palīdzot valdībai vai biznesa interesēm nepārņemt pārāk lielu varu. Organizācijā uzsver, ka pilsoniskā sabiedrība palīdzējusi Latvijai uzņemt un atbalstīt Ukrainas kara bēgļus laikā, kad bija nepieciešama ātra un elastīga rīcība, kā arī stiprinājusi Latvijas sabiedrības noturību.
Kā piemēru organizācija min arī sabiedrības iniciatīvu platformu "ManaBalss.lv", kas, pēc "Protesta" paustā, ļauj cilvēkiem iesaistīties demokrātijā arī ārpus vēlēšanu cikla.